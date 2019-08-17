ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Задержан владелец одесской гостиницы, в которой произошел пожар

Новости » Происшествия    17.08.2019 - 23:51
Задержан владелец одесской гостиницы, в которой произошел пожар
Фото: отель "Токио Стар" ("Думская")

Вадима Черного задержали в рамках досудебного расследования

В Одессе правоохранительные органы задержали Вадима Черного, владельца гостинницы "Токио Стар", где в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прокуратуру Одесской области в Facebook.

В настоящее время прокуратура готовит Черному подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, что привело к гибели девяти человек (по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи ГУНП в области задержали в порядке ст. 208 УПК Украины фактического владельца отеля "Токио Стар" В. Черного", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Задержан владелец одесской гостиницы, в которой произошел пожар

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар. Возгорание случилось около 01:34 на втором этаже отеля. Сначала сообщалось, что жертвами пожара стали не менее 8 человек и еще десять пострадали. Позже количество погибших возросло до 9.

Правоохранители изъяли из отеля "Токио Стар" в Одессе всю документацию и сервер с видеоархивом.

Пожар в Одессе: глава ОГА просит миграционную службу проверить постояльцев В Одесской обл. объявили траур по погибшим в пожаре в гостинице
Новости Украины Одессапожаротель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь