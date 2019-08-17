Задержан владелец одесской гостиницы, в которой произошел пожар

Фото: отель "Токио Стар" ("Думская")

Вадима Черного задержали в рамках досудебного расследования

В Одессе правоохранительные органы задержали Вадима Черного, владельца гостинницы "Токио Стар", где в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прокуратуру Одесской области в Facebook.

В настоящее время прокуратура готовит Черному подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, что привело к гибели девяти человек (по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи ГУНП в области задержали в порядке ст. 208 УПК Украины фактического владельца отеля "Токио Стар" В. Черного", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар. Возгорание случилось около 01:34 на втором этаже отеля. Сначала сообщалось, что жертвами пожара стали не менее 8 человек и еще десять пострадали. Позже количество погибших возросло до 9.

Правоохранители изъяли из отеля "Токио Стар" в Одессе всю документацию и сервер с видеоархивом.