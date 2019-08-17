Зеленский проследит за расследованием пожара в Одессе

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам Зеленского, за пожар должен отвечать владелец отеля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет следить за расследованием пожара в одесском отеле "Токио Стар", в результате которого 8 человек погибли и 10 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу главы государства в Facebook.

Как подчеркнул украинский президент, за пожар в гостинице "Токио Стар", который унес жизни 8 человек, должны ответить не только непосредственные виновники, но и владелец места отдыха. Зеленский добавил, что лично проследит за ходом расследования.

"Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец. Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости", - заявил глава государства.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройман также отреагировал на пожар в одесской гостинице "Токио Стар". Гройман заявил, что поручил провести масштабные проверки мест отдыха по всей Украине. По словам пермьера, прежде всего проверки коснутся отелей и санаториев.

РБК-Украина писало, что ночью 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар. Огонь вспыхнул на втором этаже отеля. В результате пожара погибли 8 человек, еще 10 получили ранения.

По данным местных СМИ, владельцем гостиницы "Токио Стар" находится в здании бывшего трамвайного депо, является местный бизнесмен Вадим Черный.