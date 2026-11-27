Фото: в районі Бурштина на Івано-Франківщині пролунали вибухи (Getty Images)

Додати як бажане джерело в Google

Вдень 27 листопада в районі Бурштина Івано-Франківської області пролунали вибухи на тлі атаки реактивних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Вибухи в районі Бурштина пролунали близько 13:14. Раніше моніторингові канали повідомляли про рух реактивного безпілотника в напрямку міста.