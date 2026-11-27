Реактивний дрон долетів до Івано-Франківщини, у Бурштині пролунали вибухи
13:36 27.11.2026 Пт
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Фото: в районі Бурштина на Івано-Франківщині пролунали вибухи (Getty Images)
Вдень 27 листопада в районі Бурштина Івано-Франківської області пролунали вибухи на тлі атаки реактивних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Вибухи в районі Бурштина пролунали близько 13:14.
Раніше моніторингові канали повідомляли про рух реактивного безпілотника в напрямку міста.
Нагадаємо, вночі 27 листопада Росія атакувала Україну 155 дронами, серед яких були й реактивні Shahed. До ранку Сили оборони збили або подавили більшість ворожих цілей, однак були й влучання.