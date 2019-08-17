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Пожар в Одессе: глава ОГА просит миграционную службу проверить постояльцев

Новости » Общество    17.08.2019 - 21:51
Пожар в Одессе: глава ОГА просит миграционную службу проверить постояльцев
Фото: пожар в гостинице "Токио Стар" (Думская)

Шаталова просит проверить законность пребывания иностранцев на территории Украины

И.о. главы Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова поручила главному управлению Государственной миграционной службы в области осуществить идентификацию иностранных граждан, которые находились в гостинице "Токио Стар" во время пожара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.

Как сообщается, она просит проверить законность пребывания иностранцев на территории Украины.

"Главному управлению ГМС Украины в Одесской области поручено провести идентификацию иностранных граждан, проверить законность их пребывания на территории Украины, организовать взаимодействие с представительством МИД Украины в Одесской области по содействию документирования и возвращения иностранных граждан в страны гражданства", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шаталова указала на важность задействовать в расследовании причин трагедии Главное управление Государственной фискальной службы Украины в Одесской области и Главное управление Гоструда в области с целью идентифицировать нелегальных работников гостиницы.

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, в одном из отелей Одессы произошел пожар. Возгорание произошло около 01:34 на втором этаже гостиницы "Токио Стар". В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечали, что жертвами пожара стали не менее 8 человек и еще десять пострадали. Позже количество погибших возросло до 9.

Ранее РБК-Украина сообщало, что следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту служебной халатности работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям при проверке здания гостиницы "Токио Стар".

Кроме того, в Одесской области 18 августа объявили днем траура по погибшим в результате пожара в отеле "Токио Стар".

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Новости Украины ОдессаОбластная государственная администрацияГМС
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