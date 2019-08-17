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Количество жертв пожара в Одессе выросло

Новости » Происшествия    17.08.2019 - 15:31
Количество жертв пожара в Одессе выросло
Фото: пожар в гостинице "Токио Стар" (Думская)

Спасатели обнаружили тело 9-й жертвы

Количество погибших в результате пожара в одесском отеле "Токио Стар", который произошел ночью 17 августа, возросло до 9. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Как сообщается, около 14:20 в ходе следственных действий на месте пожара в гостинице "Токи Стар" обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом число жертв пожара возросло до 9 человек.

Количество жертв пожара в Одессе выросло

Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, который произошел ночью субботы, погибли 8 человек, еще 10 человек пострадали. В частности, шестеро пострадавших находятся в реанимации. Пламя вспыхнуло на втором этаже здания.

РБК-Украина писало, что следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту служебной халатности работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям при проверке здания гостиницы "Токио Стар".

Кроме того, полиция рассматривает 3 версии возникновения пожара в здании гостиницы. Основной версией, по словам правоохранителей, является короткое замыкание в электрощитовой возле прачечной. Также полиция рассматривает версию умышленного поджога и неосторожного обращения с огнем.

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