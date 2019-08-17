В отеле "Токио Стар" находились почти 30 иностранцев

Фото: последствия пожара в отеле "Токио Стар" (Думская)

Среди иностранцев больше всего граждан Беларуси

На момент пожара в одесском отеле "Токио Стар" в здании находились 29 граждан других стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Так, по данным спасателей, в здании гостиницы находились граждане Франции, Германии, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и других стран. Также в отеле находились 14 граждан Беларуси.

"В указанном отеле находилось 29 иностранцев, из них: белорусов - 14, турок - двое, Молдова - 1, Польша - 1, Франция - 5, Германия - один, США - два человека, Ирак - один, Узбекистан - один человек, Великобритания - один человек", - заявили в ведомстве.

Брифинг о последствиях пожара в "Токио Стар" Опубликовано Думская net Суббота, 17 августа 2019 г.

Напомним, ранее заведующий ожоговым отделение одесской больницы №10 Александр Ставратий сообщил, что в реанимационное отделение были доставлены 6 пострадавших в результате пожара в гостинице "Токио Стар". Также он добавил, что среди семи пострадавших, которых доставили в больницу, есть один иностранец.

РБК-Украина писало, что правоохранители начали расследование по факту пожара в одесском отеле "Токио Стар", который произошел ночью 17 августа и унес жизни 8 человек. Полиция расследует нарушения требований пожарной безопасности в учреждении.