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Пожар в Одессе: ГБР расследует халатность работников ГСЧС

Новости » Происшествия    17.08.2019 - 14:51
Пожар в Одессе: ГБР расследует халатность работников ГСЧС
Фото: пожар в гостинице "Токио Стар" (odesa online)

ГБР подозревает сотрудников ГСЧС в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное производство по факту служебной халатности работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), что привело к пожару в гостинице "Токио Стар" в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, следователи подозревают сотрудников ГСЧС в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей при проверке здания гостиницы "Токио Стар", где сегодня ночью произошел пожар, который забрал жизни 8 человек.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" и гибели людей", - заявили в ведомстве.

В настоящее время осуществляется допрос свидетелей и выемка необходимых для следствия документов. Следственные действия проводятся по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса, а именно - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по факту пожара в одесском отеле "Токио Стар", который произошел ночью 17 августа. Правоохранители расследуют нарушения требований пожарной безопасности в учреждении.

Кроме того, в одесской полиции заявили, что сейчас следствие рассматривает 3 версии возникновения пожара. Основной версией является короткое замыкание в электрощитовой возле прачечной. Также правоохранители проверяют версию умышленного поджога и неосторожного обращения с огнем.

Появились фото последствий пожара в гостинице Одессы, снятые с дрона ГСЧС не допустили к проверке "Токио Стар" в июле
Новости Украины ОдессапожарГСЧСГБРхалатность
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