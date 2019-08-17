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Гройсман поручил провести проверки гостиниц по Украине

Новости » Происшествия    17.08.2019 - 10:29
Гройсман поручил провести проверки гостиниц по Украине
Фото: пожар в гостинице "Токио Стар" (suspilne.odesa)

Проверки должны произойти прежде всего в гостиницах и санаториях

Премьер-министр Украины Владимир Гройман отреагировал на пожар в одесском отеле "Токио Стар", который произошел ночью 17 августа и унес жизни 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Гройсмана в Facebook.

Так, премьер-министр поручил провести масштабные проверки во всех местах отдыха по Украине. Прежде всего, по словам Гройсмана, проверки коснутся отелей и санаториев.

"Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны", - заявил он.

Гройсман поручил провести проверки гостиниц по Украине

Напомним, что ночью 17 августа в одном из отелей Одессы произошел пожар. Как стало известно, возгорание произошло на 2-м этаже отеля "Токио Стар". В результате пожара погибли 8 человек, еще не менее десяти - получили ранения. По данным местных СМИ, ранее в здании гостиницы находилось трамвайное депо.

Также РБК-Украина писало, что по факту пожара в одесской гостинице "Токио Стар" правоохранители открыли уголовное производство. Полиция расследует нарушение требований пожарной безопасности, предусмотренных законодательством.

Появилось видео с места пожара в гостинице Одессы В Одессе горела гостиница "Токио Стар", есть погибшие
Новости Украины ОдессаВладимир Гройсманпожарпроверка
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