Гройсман поручил провести проверки гостиниц по Украине

Фото: пожар в гостинице "Токио Стар" (suspilne.odesa)

Проверки должны произойти прежде всего в гостиницах и санаториях

Премьер-министр Украины Владимир Гройман отреагировал на пожар в одесском отеле "Токио Стар", который произошел ночью 17 августа и унес жизни 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Гройсмана в Facebook.

Так, премьер-министр поручил провести масштабные проверки во всех местах отдыха по Украине. Прежде всего, по словам Гройсмана, проверки коснутся отелей и санаториев.

"Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны", - заявил он.

Напомним, что ночью 17 августа в одном из отелей Одессы произошел пожар. Как стало известно, возгорание произошло на 2-м этаже отеля "Токио Стар". В результате пожара погибли 8 человек, еще не менее десяти - получили ранения. По данным местных СМИ, ранее в здании гостиницы находилось трамвайное депо.

Также РБК-Украина писало, что по факту пожара в одесской гостинице "Токио Стар" правоохранители открыли уголовное производство. Полиция расследует нарушение требований пожарной безопасности, предусмотренных законодательством.