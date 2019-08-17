В больнице сообщили о состоянии пострадавших от пожара в Одессе

Фото: пожар в гостинице (Думская)

Шестеро пострадавших находятся в реанимации

Заведующий ожогового отделения больницы №10 города Одессы Александр Ставратий рассказал о состоянии пострадавших от пожара в гостинице "Токио Стар". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, в эту больницу направили 7 из десяти пострадавших в результате пожара в одесском отеле.

По словам врача, они получили наиболее серьезные повреждения. Ставратий отметил, что 6 пострадавших от пожара сейчас находятся в реанимации.

"(Поражены - ред.) различные участки тела, от 1% до 15% поверхности тела. Преобладающая патология - термоингаляционная травма, ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения. Все они были доставлены в копоти, черные, слизистая полость носа, рот, язык - все было черного цвета", - сказал он.

Ставратій Александр, заведующий опековим отделением 10 городской клинической больницы о пострадавших от пожара в отеле. Пострадало 10 человек, 8 погибли. pic.twitter.com/OK0ynNdh31 — Michael Shtekel (@mishajedi) August 17, 2019

Врач уточнил, что двое из пострадавших являются жителями Одессы, еще четверо - жители других населенных пунктов. В частности, один из пострадавших - гражданин другой страны. Возраст пострадавших от 16 до 37 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский лично проследит за расследованием пожара в одесском отеле "Токио Стар". Зеленский подчеркнул, что ответственность за инцидент также должен понести владелец отеля.

РБК-Украина писало, что правоохранители начали расследование по факту пожара в одесском отеле "Токио Стар", который произошел ночью 17 августа и унес жизни 8 человек. Полиция расследует нарушение требований пожарной безопасности.