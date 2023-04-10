Повернення депортованих дітей та знищення російської авіації на сході: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни вночі ракетами атакували Запоріжжя: серед загиблих - дитина

Російські окупанти у ніч на 9 квітня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава-терорист Росія черговим обстрілом житлових районів Запоріжжя ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу та людства.

Україні вдалося повернути ще понад 30 дітей, яких депортувала Росія

В Україну вдалося повернути ще 31 дитину, яку Росія незаконно вивезла до своєї території. Скоро вони прибудуть в Київ.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, російські окупанти насильно вивезли з України понад 20 тисяч дітей, згідно з офіційними даними.

Російські військові продовжують викрадати проукраїнських цивільних в Луганській області.

Росія програла вибори до трьох органів ООН

Цього тижня Росія програла вибори до трьох органів Організації Об'єднаних Націй, що є ознакою того, що опір її вторгненню в Україну більше року тому залишається сильним.

Румунські F-16, які чергують у країнах Балтії, перехопили два російські винищувачі

Румунські F-16, які прийняли чергування для захисту повітряного простору країн Балтії силами НАТО, підіймалися для перехоплення двох російських винищувачів Су-27.

Окупанти огороджують під'їзди до Запорізької АЕС

Російські загарбники встановлюють додатковий паркан навколо окупованої Запорізької АЕС. Вони намагаються огородити під'їзди до станції.

У Повітряних силах показали роботу ЗРК NASAMS

Українські військові отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS у листопаді 2022 року. За 5 місяців зенітники знищили більше сотні російських ракет та безпілотників за допомогою комплексу.

Українцям продовжили безкоштовний проїзд з Польщі до Німеччини

Громадянам України продовжили безкоштовний проїзд поїздом Перемишль-Ганновер. Як розповіли у міністерстві, безплатний проїзд подовжено до кінця травня 2023 року.