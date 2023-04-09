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Літак, вертоліт, 3600 окупантів та 63 БПЛА: втрати Росії в Україні за тиждень

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Україна, Неділя 09 квітня 2023 15:55
Літак, вертоліт, 3600 окупантів та 63 БПЛА: втрати Росії в Україні за тиждень Фото: стали відомі втрати Росії у війні в Україні за тиждень з 3 по 9 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень, з 3 по 9 квітня, українські військові ліквідували 3600 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак, вертоліт та 63 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 03-09.04 орієнтовно склали:

  • особового складу 3600 осіб ліквідовано,
  • танків - 18 од.,
  • бойових броньованих машин - 38 од.,
  • артилерійських систем - 53 од.,
  • РСЗВ - 6 од.,
  • засобів ППО - 3 од,
  • літаків - 1 од.,
  • вертольотів - 1 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 63,
  • крилатих ракет - 0,
  • кораблів/катерів - 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 65 од,
  • спеціальної техніки - 13.

Як повідомлялось, за даними на ранок неділі, 9 квітня, українські військові ліквідували за добу 470 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 178150 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 ББМ та 14 БПЛА.

Нагадаємо, минулого тижня українські військові ліквідували 4000 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак та 30 БПЛА.

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