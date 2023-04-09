Літак, вертоліт, 3600 окупантів та 63 БПЛА: втрати Росії в Україні за тиждень

За тиждень, з 3 по 9 квітня, українські військові ліквідували 3600 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак, вертоліт та 63 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram .

Як повідомлялось, за даними на ранок неділі, 9 квітня, українські військові ліквідували за добу 470 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 178150 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 ББМ та 14 БПЛА.

Нагадаємо, минулого тижня українські військові ліквідували 4000 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак та 30 БПЛА.

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