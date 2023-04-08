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Артилеристи під Бахмутом знищили БМП і польовий склад окупантів (відео)

Новость на русском →
Бахмут, Субота 08 квітня 2023 12:06
Артилеристи під Бахмутом знищили БМП і польовий склад окупантів (відео) Фото: артилеристи під Бахмутом знищили БМП і польовий склад окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські артилеристи знищили БМП росіян на Бахмутському напрямку. Також бійці вразили польовий склад БК окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.

"Мінус бойова машина піхоти та польовий склад БК. Бахмутський напрямок! Бачимо ворога, як на долоні", - написали військові в описі під відео.

На кадрах можна помістити точне влучання наших артилеристів по ворожих цілях.

Нагадаємо, нещодавно бійці сил спеціальних операцій показали кадри знищення ворожого танка разом з окупантами.

Додамо, раніше українські військові показали відео знищення російського боєкомплекту та окупантів, що були розташовані в районі Бахмуту.

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