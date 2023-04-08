Артилеристи під Бахмутом знищили БМП і польовий склад окупантів (відео)

Українські артилеристи знищили БМП росіян на Бахмутському напрямку. Також бійці вразили польовий склад БК окупантів.

"Мінус бойова машина піхоти та польовий склад БК. Бахмутський напрямок! Бачимо ворога, як на долоні", - написали військові в описі під відео.

На кадрах можна помістити точне влучання наших артилеристів по ворожих цілях.

Нагадаємо, нещодавно бійці сил спеціальних операцій показали кадри знищення ворожого танка разом з окупантами.

Додамо, раніше українські військові показали відео знищення російського боєкомплекту та окупантів, що були розташовані в районі Бахмуту.

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