Обстріл Запорізької області: кількість поранених збільшилась, зруйноване підприємство

У суботу, 8 квітня, російські військові обстріляли Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області. Внаслідок ворожих атак постраждало дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Запорізької обласної прокуратури.

"Близько 10:30 військовослужбовці РФ здійснили удар авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе Запорізької області. Поранено двох чоловіків віком 56 та 67 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджено господарські споруди та приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна.

"Частково зруйновано приміщення підприємства, а також прилегла територія", - додали у прокуратурі.