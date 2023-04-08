Залужний провів переговори з французьким колегою щодо ситуації на фронті
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонні переговори з начальником Генерального штабу Тьєррі Бюркаром. Обговорили ситуацію на фронті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Бюркара.
Як відзначив Бюркар, розмова з Залужним вийшла плідною. Також він запевнив у тому, що Франція й надалі підтримуватиме Україну шляхом військовим поставок та навчань для наших воїнів.
"Плідна телефонна розмова з моїм колегою з України генералом Валерієм Залужним. Вислухав його аналіз ситуації на фронті. Запевнив його у нашій подальшій підтримці шляхом постачань та навчання, які Франція надає українським Збройним силам", - написав начальник Генштабу Франції.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами французького дипломата, який був присутній на зустрічі лідерів Франції та Китаю Еммануеля Макрона й Сі Цзіньпіна, останній готовий зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.
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