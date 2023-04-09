Зеленський про нічний обстріл Запоріжжя: Росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу
Держава-терорист Росія черговим обстрілом житлових районів Запоріжжя ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу та людства.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у неділю, 9 квітня.
Зеленський нагадав, що росіяни обстріляли ракетами С-300 Запоріжжя, в результаті цього загинули батько та 11-річна дівчинка. Її мати знаходиться у тяжкому стані в лікарні, де їй надається допомога.
"Так держава-терорист проводить цю Вербну неділю. Так Росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу, від людства. Кожне світле християнське свято вчить нас, що ми можемо не знати - як, але маємо бути впевнені, що зло - програє. Маємо вірити. І ми - віримо. Маємо наближати програш зла. І ми - наближаємо. І світ - разом із нами. Щомісяця, щотижня додається підтримка, збільшується коло тих, хто нас підтримує, хто підтримує нашу сміливість і нашу віру в життя", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, міністерство оборони РФ відзначилося цинічною заявою про обстріл будинку в Запоріжжі сьогодні, 9 квітня, де було вбито двох людей, зокрема 11-річну дитину. Нібито ракети потрапили не у житловий масив, а у "сховище палива" ЗСУ.
Що трапилося насправді?
Російські окупанти у ніч на 9 квітня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки дві ракети потрапили до житлового масиву. Через обстріл почалася пожежа в одному з будинків. В ньому загинули двоє людей - 50-річний чоловік та його 11-річна донька. 46-річну дружину чоловіка дістали з-під завалів. Старша дочка пари була під час обстрілу в гостях та не постраждала.
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