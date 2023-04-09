Зеленський про нічний обстріл Запоріжжя: Росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу

Держава-терорист Росія черговим обстрілом житлових районів Запоріжжя ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу та людства.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у неділю, 9 квітня.

Зеленський нагадав, що росіяни обстріляли ракетами С-300 Запоріжжя, в результаті цього загинули батько та 11-річна дівчинка. Її мати знаходиться у тяжкому стані в лікарні, де їй надається допомога. "Так держава-терорист проводить цю Вербну неділю. Так Росія ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу, від людства. Кожне світле християнське свято вчить нас, що ми можемо не знати - як, але маємо бути впевнені, що зло - програє. Маємо вірити. І ми - віримо. Маємо наближати програш зла. І ми - наближаємо. І світ - разом із нами. Щомісяця, щотижня додається підтримка, збільшується коло тих, хто нас підтримує, хто підтримує нашу сміливість і нашу віру в життя", - сказав Зеленський.