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Росіяни вночі ракетами атакували Запоріжжя: серед загиблих - дитина

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Неділя 09 квітня 2023 08:05
Росіяни вночі ракетами атакували Запоріжжя: серед загиблих - дитина Фото: Росіяни вночі ракетами атакували Запоріжжя (t.me/kurtievofficial)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 9 квітня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

Посадовець зазначив, що дві ракети поцілили в один з приватних секторів міста - зруйновано будинок, ще в десятках сусідніх будівель пошкоджено вікна та покрівлі.

"Наразі відомо, що загинуло дві людини - чоловік та дитина 2012 року народження, яка пішла з життя в кареті швидкої допомоги", - вказав Куртєв.

Також одну жінку госпіталізовано до лікарні. Ще одній людині домедичну допомогу надано на місці.

"Наразі вулиця відключена від газу та електрики. Працюють усі відповідні служби. Є два комунальних автобуси, у яких люди можуть зігрітися та випити гарячі напої", - додав секретар міськради.

Фото: Росіяни вночі ракетами атакували Запоріжжя (t.me/kurtievofficial)

Нагадаємо, 31 березня загарбники атакували ракетами Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару 2 людей зазнали поранень.

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