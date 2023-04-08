Румунські F-16, які чергують у країнах Балтії, перехопили два російські винищувачі

Румунські F-16, які прийняли чергування для захисту повітряного простору країн Балтії силами НАТО, підіймалися для перехоплення двох російських винищувачів Су-27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил Румунії у Facebook .

Як зазначається в повідомленні, румунський загін Carpathian Vipers був попереджений Центром авіації НАТО в Уедемі, Німеччина. Два невідомі літаки були помічені над міжнародними водами в зоні відповідальності НАТО. Відповідно до стандартних процедур румунські літаки F-16 були попереджені для прояснення повітряної ситуації.

Після перехоплення були виявлені як два літаки Су-27, що належать Російській Федерації. "Їх благополучно супроводжували до виходу із зони відповідальності Альянсу", - повідомили у командуванні Повітряних сил Румунії.