Возвращение депортированных детей и уничтожение российской авиации на востоке: новости за выходные

Через неделю, с 3 по 9 апреля, украинские военные ликвидировали 3600 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 63 БПЛА. Также в Украину удалось вернуть 31 ребенка, который Россия незаконно вывезла на свою территорию.
Более подробно о том, что произошло 8 и 9 апреля, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
Российские оккупанты в ночь на 9 апреля обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки погибли два человека.
Президент ВладимирЗеленский заявил, что государство-террорист Россия очередным обстрелом жилых районов Запорожья ставит себя в еще большую изоляцию от мира и человечества.
В Украину удалось вернуть еще 31 ребенка, который Россия незаконно вывезла на свою территорию. Скоро они прибудут в Киев.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, российские кафиры насильно вывезли из Украины более 20 тысяч детей, согласно официальным данным.
Российские военные продолжают похищать проукраинских гражданских в Луганской области.
Россия проиграла выборы в три органа ООН
На этой неделе Россия проиграла выборы в три органа Организации Объединенных Наций, что является признаком того, что сопротивление ее вторжению в Украину больше года назад остается сильным.
Дежурящие в странах Балтии румынские F-16 перехватили два российских истребителя
Румынские F-16, принявшие дежурство для защиты воздушного пространства стран Балтии силами НАТО, поднимались для перехвата двух российских истребителей Су-27.
Оккупанты ограждают подъезды к Запорожской АЭС
Российские захватчики устанавливают дополнительный забор вокруг оккупированной Запорожской АЭС. Они пытаются оградить подъезды к станции.
В Воздушных силах показали работу ЗРК NASAMS
Украинские военные получили на вооружение зенитно-ракетный комплекс NASAMS в ноябре 2022 года. За пять месяцев зенитчики уничтожили более сотни российских ракет и беспилотников с помощью комплекса.
Украинцам продолжили бесплатный проезд из Польши в Германию
Гражданам Украины продлили бесплатный проезд поездом Перемышль-Ганновер. Как рассказали в министерстве, бесплатный проезд продлен до конца мая 2023 года.
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