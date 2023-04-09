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Окупанти 70 разів обстріляли Херсонську область: пошкоджений завод та електромережа

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Херсон, Неділя 09 квітня 2023 08:34
Окупанти 70 разів обстріляли Херсонську область: пошкоджений завод та електромережа Фото: окупанти пошкодили завод у Херсоні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія за минулу добу, 8 квітня, 71 раз обстріляла Херсонську область. Внаслідок атак пошкоджений завод та лінії електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Російські війська вчора випустили по області 495 снарядів. Під ворожий вогонь потрапив і Херсон.

Окупанти обстріляли житлові квартали у Херсонській області, також пошкоджені лінії електропередач, зерновий термінал у Бериславському районі. Крім того, у Корабельному районі Херсона російські снаряди влучили у території суднозаводу.

На щастя, жертв серед мирного населення немає.

Нагадаємо, вчора зранку у Херсоні місцеві жителі чули потужні вибухи.

Пізніше стало відомо, що частина Херсона залишилися без світла через обстріли російських окупантів.

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