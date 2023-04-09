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Українцям продовжили безкоштовний проїзд з Польщі до Німеччини

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Україна, Неділя 09 квітня 2023 15:50
Українцям продовжили безкоштовний проїзд з Польщі до Німеччини Фото: українцям продовжили безкоштовний проїзд з Польщі до Німеччини (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Громадянам України продовжили безкоштовний проїзд поїздом Перемишль-Ганновер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як розповіли у міністерстві, безплатний проїзд подовжено до кінця травня 2023 року. Однак пріоритет безплатного проїзду буде надаватись людям, які мають браслети від польського Червоного Хреста, сім'ям з дітьми, літнім людям та особам з інвалідністю.

"Відправка з Перемишля відбуватиметься по непарних числах о 22:30. При собі не потрібно мати посадкові талони. Достатньо пред'явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу", - сказано в повідомленні.

У випадку, якщо у потязі відсутні вільні місця - необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням або допоможуть потрапити на наступний потяг.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у пунктах пропуску на західному кордоні України запустять безкоштовну інтернет-мережу Wi-Fi. На одному з них вже можна скористатися послугою.

Нагадаємо, що на українсько-польському кордоні збільшилися черги на в'їзд до України напередодні Великодніх свят.

Раніше ми писали, що між Україною та Молдовою запрацював перший спільний пункт пропуску на залізниці.

Також повідомлялося, що на кордоні України та Польщі хочуть відкрити новий пункт пропуску для автомобільного сполучення з організацією пішохідного руху.

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