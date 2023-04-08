ЗСУ за добу знищили сім безпілотників росіян, - Генштаб
Українські військові за добу ліквідували 7 БПЛА росіян, серед них три - типу "Орлан", три "Ланцети" та один "Мерлін".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також ЗСУ у Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25.
У свою чергу, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили боєприпаси ворога.
Нагадаємо, раніше українські військові показали, як збили російський штурмовик Су-25 із "Перуна".
Також раніше ми писали, що 6 березня в районі Бахмута Донецької області бійці Нацгвардії із бригади "Спартан" збили російський штурмовик СУ-25. Військовим вдалося знищити літак на відстані до 4 кілометрів із ПЗРК "Перун".
Крім того, 6 квітня українські бійці знищили три російські дрони і три кориговані авіаційні бомби.
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