Полное освобождение Купянска и ракетный удар по Кривому Рогу: новости за 16 сентября

Война России против Украины: последние новости

Украинские военные полностью уволили Купянск

Украинские воины полностью освободили город Купянск Харьковской области. Выбили врага из левобережной части города.

"В результате слаженных действий подразделением KRAKEN была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города", - заявил командир освобождающего город подразделения.

Как отметил командир подразделения KRAKEN, контрнаступление наших военных успешно продолжается на левом берегу Оскола.

Россия снова ударила по критической инфраструктуре Кривого Года

Российские войска снова ударили по критической инфраструктуре Кривого Рога. Под обстрелом в очередной раз оказались гидротехнические сооружения, есть значительные разрушения.

"Кривой Рог снова под вражеским огнем. Россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре. Серьезные разрушения гидротехнических сооружений", - заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

США передадут Украине две системы NASAMS в течение двух месяцев

Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS от США в течение двух месяцев.

По словам пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пета Райдера, комплексы будут способствовать дальнейшей защите украинцев от вражеских воздушных угроз, включая авиацию, беспилотные летательные аппараты и ракеты.

Путин впервые за долгое время высказался о войне в Украине

Президент России Владимир Путин впервые за долгое время сделал сразу несколько заявлений о ходе войны против Украины.

В частности, прокомментировал возможность переговоров, ракетные удары, захват Донбасса и контрнаступление ВСУ.

Шольц назвал Россию самой большой угрозой НАТО

Немецкие Вооруженные силы должны стать "самыми оснащенными" в Европе. При этом страна готова взять на себя ведущую ответственность за безопасность контингента на фоне наибольшей угрозы для НАТО - России.

"Как наиболее густонаселенная страна с наибольшим экономическим могуществом и страна в центре континента, мы должны достичь того, чтобы наша армия стала краеугольным камнем обычной обороны в Европе, лучше оснащенной силой", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

ВСУ уволили более 400 населенных пунктов в Харьковской области

Украинские воины, в рамках контрнаступления, освободили более 400 населенных пунктов Харьковской области. В деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению жилищной и критической инфраструктуры.

"Освободили 421 населенный пункт. В освобожденные районы постоянно отправляется гуманитарный груз, несмотря на обстрелы", - замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

РосСМИ заявили о гибели "генпрокурора ЛНР" после взрыва

Так называемый генпрокурор ЛНР Сергей Горенко сегодня погиб. Это произошло после взрыва в его "офисе".

После взрыва в здании "генпрокуратуры ЛНР" кроме Горенко погибла и его "заместительница" Екатерина Стегленко, - пишут российские СМИ.

Зеленский упразднил ряд указов об экономическом сотрудничестве с РФ и Беларусью

Президент Владимир Зеленский упразднил ряд указов о сотрудничестве отдельных областей Украины с Россией и Беларусью.

Своим указом №653 глава государства упразднил ряд указов от 1994 и 1996 годов. Да, утратили силу предыдущие указы.

Украина ожидает дополнительного финансирования от Всемирного банка

Всемирный банк уже в ноябре может утвердить пакет дополнительной финансовой помощи для Украины на сумму 1 млрд долларов.

Также ожидается решение о выделении средств на финансирование дефицита бюджета и восстановление инфраструктуры в 2023 году.

Прогноз погоды на сегодня.

Сегодня в Украине будет по-летнему тепло, однако дожди не отступают.

По прогнозу синоптиков, ночью в юго-западной части ожидается умеренный дождь, причем на остальной территории без существенных осадков.

Завтра днем в Украине, кроме северо-запада, ожидаются умеренные, в центральных, Одесской и Николаевской областях местами прогнозируются сильные дожди, местами грозы.

Ночью и утром в большинстве центральных областей местами туман. Ветер западный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью в западных, северных и большинстве центральных областей составит +7+12 градусов, а днем +13+18. На остальной территории ночью будет +12+18, а днем +21+26 градусов, на крайнем юге страны прогреется до +29.