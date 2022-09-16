Зеленский об освобождении Харьковской области: снова сделали то, что считали невозможным
Освобождение почти всех районов Харьковской области, которые более пяти месяцев находились под оккупациоей, является беспрецедентным движением украинских воинов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"На сегодняшний день почти вся Харьковская область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным", - написал глава государства.
Он отметил, что российская армия находилась в Харьковской области более пяти месяцев. И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, вывозили.
"Оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида", - добавил президент.
Зеленский также опубликовал несколько фотографий, сделанных в Харьковской области, после ее освобождения от оккупантов.
Фото: Харьковская область после российской оккупации (t.me/V_Zelenskiy_official)
Ранее в Минобороны Украины сообщили, что разрушения, которые нанесли оккупанты в Изюме Харьковской области сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.
Также мы писали, что в Изюме найдено массовое захоронение людей. По данным правоохранителей, там похоронены около 440 человек.
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