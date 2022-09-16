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ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ

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Киев, Пятница 16 сентября 2022 09:40
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ Фото: ВСУ ликвидировали еще 200 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За прошелшие сутки украинские военные ликвидировали еще 200 российских оккупантов и сбили вражеский вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54050 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 16 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 54050 (+200) человек ликвидировано;
  • танков - 2199 (+6);
  • боевых бронированных машин - 4690 (+8);
  • артиллерийских систем - 1302 (+7);
  • РСЗО - 312 (+1);
  • средства ПВО - 168 (+1);
  • самолетов - 250 (+0);
  • вертолетов - 216 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 908 (+0);
  • крылатые ракеты - 233 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3550 (+28);
  • специальной техники - 121 (+1).

За сутки наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

    Напомним, по данным британской разведки, российская армия испытывает нехватку штурмовой пехоты и младших командиров. Эти проблемы пытаются решить за счет уголовников и досрочного выпуска курсантов из военных училищ.

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