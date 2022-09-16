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Под Херсоном ВСУ уничтожили вражеский штурмовик Су-25

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Херсон, Пятница 16 сентября 2022 11:27
Под Херсоном ВСУ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 Фото: под Херсоном ВСУ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил.

"16 сентября, около 8.30, в небе над Херсоном, подразделение зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" уничтожили очередной российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Справка. Штурмовик Су-25 - это советский дозвуковой военный самолет, который предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя. На конец 2021 года в российской армии насчитывалось около 192 таких штурмовиков.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 200 российских оккупантов и сбили вражеский вертолет.

Всего с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 250 самолетов и 216 вертолетов ВКС России.

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