Шольц назвал Россию самой большой угрозой НАТО и сделал заявление об армии Германии

Немецкие Вооруженные силы должны стать "самыми оснащенными" в Европе. При этом страна готова взять на себя ведущую ответственность за безопасность контингента на фоне наибольшей угрозы для НАТО - России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, которого цитирует CNN.

"Как наиболее густонаселенная страна с наибольшим экономическим могуществом и страна в центре континента, мы должны достичь того, чтобы наша армия стала краеугольным камнем обычной обороны в Европе, лучшей оснащенной силой", - заявил Шольц журналистам во время пресс-конференции в Берлине.

Канцлер отметил, что Германия готова взять на себя "ведущую ответственность за безопасность европейского континента".

Также Шольц заявил, что президент России Владимир Путин сейчас представляет "наибольшую угрозу" для альянса НАТО.

Немецкий канцлер подчеркнул, что его страна якобы слишком долго выполняла такие функции, как бурение скважин, обеспечение гуманитарной помощи, борьбу с наводнениями, помощь в вакцинации во время пандемии.

"Но это не ваша основная миссия. Основная задача Бундесвера - немецких Вооруженных сил - защита свободы в Европе", - говорит Шольц.

Он также заявил, что Европа должна взять на себя гораздо больше ответственности в рамках НАТО на фоне войны России в Украине.



"Нам придется привыкнуть к тому, что путинская Россия в ближайшем будущем будет определять себя как противника США, НАТО и ЕС. НАТО по-прежнему несет ответственность за коллективную оборону всего Альянса с акцентом на Европу. Надежное сдерживание остается ключевым элементом", - резюмировал Шольц.

Стоит отметить, что в марте этого года Шольц уже заявлял о намерениях создать "сильнейшую армию в Европе". Он заявлял, что согласованный специальный фонд в размере 100 млрд евро значительно укрепит вооруженные силы Германии.