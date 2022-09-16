Украина ожидает дополнительного финансирования от Всемирного банка: на что пойдут деньги

Всемирный банк уже в ноябре может утвердить пакет дополнительной финансовой помощи для Украины на сумму 1 млрд долларов. Также ожидается решение о выделении средств на финансирование дефицита бюджета и восстановление инфраструктуры в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Как отметил заместитель министра Александр Грибан, входящая в структуру Всемирного банка Международная финансовая корпорация (IFC) планирует вынести на утверждение совета директоров Всемирного банка пакет по Украине.

"Пакет будет предусматривать финансирование на 1 млрд долларов - это будет как прямое кредитование, так и финансовые гарантии и инструменты trade finance", - сказал он.

По его словам, ожидается, что такое финансирование также мобилизует и частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% от стоимости проекта, приобщая к финансовому консорциуму коммерческие банки.

"Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, составит более 3,3 млрд долларов", - сообщил Грибан.

По его словам, IFC также активно работают с европейским фондом European fund of sustainable development (EFSD), в который они уже направили запрос на 2 млрд долларов. Эти средства также планируется использовать для внедрения финансовых инструментов в поддержку Украины.

Средства на 2023 год

Кроме этого, уже в октябре Всемирный банк во время ежегодного собрания должен презентовать трастовый фонд в поддержку Украины, сообщил замминистра.

"Я думаю, что уже на этапе создания фонда у них будет определенный уровень собранных обязательств, но я не знаю, будет ли это весь объем фонда или только его часть. Но точно знаю, что Минфин в покрытии дефицита бюджета предусматривает 36 млрд долларов на следующий год. Это дает надежду, что до конца года у нас будет понимание по наполнению этого фонда", - рассказал Грибан.

По его словам, на рассмотрение совета директоров Всемирного банка выносится решение о выделении 36 млрд долларов на финансирование дефицита бюджета в следующем году и 17 млрд долларов на восстановление инфраструктуры и экономики Украины.

"Сумма в 17 млрд долларов должна покрыть первоочередные потребности в восстановлении критической инфраструктуры и обеспечении страхования иностранных инвестиций. Эти средства будут иметь влияние на восстановление украинской экономики, ведь они станут мультипликатором за счет задействованных строительных компаний и производителей материалов. Но самый большой мультипликатор для экономики будет именно от страхования инвестпроектов", – сказал Грибан.