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Украинские военные полностью освободили Купянск

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Пятница 16 сентября 2022 18:46
Украинские военные полностью освободили Купянск Фото: украинские военные полностью уволили Купянск (Getty Imges)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины полностью освободили город Купянск Харьковской области. Выбили врага из левобережной части города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командира подразделения KRAKEN Сергея Величко.

"В результате слаженных действий подразделением KRAKEN была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города", - пишет Величко.

Украинские военные полностью освободили Купянск

Фото: Купянск (google карта)

Как отметил командир подразделения KRAKEN, контрнаступление наших военных успешно продолжается на левом берегу Оскола.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши воины освободили часть Купянска и установили украинский флаг в городе.

Военный эксперт Михаил Жирохов объяснил, почему деоккупация Купянска так важна.

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Украинские военные полностью освободили Купянск
Украинские военные полностью освободили Купянск
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