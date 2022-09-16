Украинские военные полностью освободили Купянск

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командира подразделения KRAKEN Сергея Величко.

Как отметил командир подразделения KRAKEN, контрнаступление наших военных успешно продолжается на левом берегу Оскола.

"В результате слаженных действий подразделением KRAKEN была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города", - пишет Величко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши воины освободили часть Купянска и установили украинский флаг в городе.

Военный эксперт Михаил Жирохов объяснил, почему деоккупация Купянска так важна.

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