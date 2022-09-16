Украинские военные полностью освободили Купянск
Украинские воины полностью освободили город Купянск Харьковской области. Выбили врага из левобережной части города.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командира подразделения KRAKEN Сергея Величко.
"В результате слаженных действий подразделением KRAKEN была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города", - пишет Величко.
Фото: Купянск (google карта)
Как отметил командир подразделения KRAKEN, контрнаступление наших военных успешно продолжается на левом берегу Оскола.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши воины освободили часть Купянска и установили украинский флаг в городе.
Военный эксперт Михаил Жирохов объяснил, почему деоккупация Купянска так важна.
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