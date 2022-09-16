Зеленский отменил ряд указов об экономическом сотрудничестве с РФ и Беларусью

Президент Владимир Зеленский отменил ряд указов о сотрудничестве отдельных областей Украины с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Своим указом №653 глава государства отменил ряд указов от 1994 и 1996 годов. Так, утратили силу предыдущие указы: №112 о развитии экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями России (от 25 марта 1994 года);

№271 об экономическом сотрудничестве областей Украины с приграничными регионами Беларуси и Молдовы (от 3 июня 1994);

№287 о привлечении к экономическому сотрудничеству Запорожской области (от 9 июня 1994 года);

№495 об экономическом сотрудничестве Автономной Республики Крым со сопредельными территориями России. Указ Зеленского вступил в силу 16 сентября, в день его опубликования.