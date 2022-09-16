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Зеленский отменил ряд указов об экономическом сотрудничестве с РФ и Беларусью

Новина українською →
Киев, Пятница 16 сентября 2022 13:57
Зеленский отменил ряд указов об экономическом сотрудничестве с РФ и Беларусью Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский отменил ряд указов о сотрудничестве отдельных областей Украины с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Своим указом №653 глава государства отменил ряд указов от 1994 и 1996 годов. Так, утратили силу предыдущие указы:

  • №112 о развитии экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями России (от 25 марта 1994 года);
  • №271 об экономическом сотрудничестве областей Украины с приграничными регионами Беларуси и Молдовы (от 3 июня 1994);
  • №287 о привлечении к экономическому сотрудничеству Запорожской области (от 9 июня 1994 года);
  • №495 об экономическом сотрудничестве Автономной Республики Крым со сопредельными территориями России.

Указ Зеленского вступил в силу 16 сентября, в день его опубликования.

Напомним, через шесть месяцев с начала войны Владимир Зеленский отменил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

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