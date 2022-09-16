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Франция, Польша и Германия согласились создать миссию по обучению ВСУ

Новина українською →
Берлин, Пятница 16 сентября 2022 16:18
Франция, Польша и Германия согласились создать миссию по обучению ВСУ Фото: в Европе хотят создать миссию для обучения украинской армии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Франция, Польша и Германия согласились поддержать и помочь с созданием специальной миссии для обучения украинских военных в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел, опубликованное на сайте МИД Германии.

Дипломаты согласились, что ЕС должен придерживаться единой позиции в войне, которую развязала Россия против Украины.

"Ключевой была и остается твердая и единственная реакция Европейского Союза и его государств-членов, осуждающих войну, предлагающих убежище беженцам, принимающих ограничительные меры против России и оказывающих поддержку Украине", - говорится в сообщении.

Министры Франции, Польши и Германии считают, что военную помощь для Украины нужно продлить в долгосрочной перспективе. Речь идет не только о предоставлении вооружения, но и о создании миссия по обучению военных в Европе.

"Создание специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских сил, которая также обеспечит техническое обслуживание и ремонт военной техники", - заявили главы МИД.

Напомним, что создать миссия для обучения ВСУ в Европе предложил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Такую инициативу поддержали министры обороны стран ЕС, но пока неизвестно, где может основываться миссия и когда начнется программа.

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