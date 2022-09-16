Сложная цель. Военные подтвердили использование россиянами иранских дронов-камикадзе

Российские войска используют в войне против Украины иранские дроны-камикадзе. Подразделения ВСУ уже сбили один из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что оккупационные войска уже используют беспилотники, которые Россия тайно закупила у Ирана.

"Что касается Ирана, да, есть данные, что действительно российская армия получает и уже использует. Мы видели уже сбитый один не БПЛА - это Shahed 136", - сказал он.

Игнат объяснил, что иранские дроны сложная цель, поскольку это барражирующий над объектом боеприпас.

"Понятно, что цель чрезвычайно сложная и, чтобы сбивать именно такие цели, нужны еще дополнительные системы. Кроме того, нужна опять-таки бдительность наших воинов", - добавил спикер ВС.

Однако он подчеркнул, что украинские силы выработают новые средства для защиты против дронов.

Что известно о дронах Shahed 136

Следует отметить, что информация об этом типе дронов достаточно ограничена, поскольку Иран, как и Россия, не раскрывает детали производства. Известно, что Shahed 136 - это дальнобойный дрон-камикадзе с весом около 200 кг и размахом крыла в 2,5 метра.

Он имеет широкое треугольное крыло со стабилизирующими элементами на концах. В носовой части корпуса спрятаны боеголовки и оптические системы наведения, в задней части расположен двигатель.

В 2021 году Иран показал залповый пуск этих барражирующих боеприпасов с пусковой установки, замаскированной под контейнер грузового автомобиля.