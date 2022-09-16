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Поврежденные на фронте гаубицы ВСУ направляются в Литву для ремонта, - Минобороны

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Пятница 16 сентября 2022 14:05
Поврежденные на фронте гаубицы ВСУ направляются в Литву для ремонта, - Минобороны Фото: поврежденные на фронте гаубицы ВСУ направляют в Литву для ремонта (twitter.com/Lithuanian_MoD)
Автор: Сергей Пышкин

Поврежденные гаубицы ВСУ на фронте направляются в Литву для ремонта. Тем временем страна направила нашим воинам бронетранспортеры М113.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Литвы.

"Военная поддержка Литвой Украины продолжается. Гаубицы с боевыми повреждениями направляются в Литву, где мы организуем их ремонт. В то же время, наши бронетранспортеры М113 продолжают свой путь на поле боя в Украине. Вместе к победе", - пишет пресс-служба Минобороны Литвы.

Фото: поврежденные на фронте гаубицы ВСУ направляют в Литву для ремонта (twitter.com/Lithuanian_MoD)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Литва также планирует отремонтировать самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые Германия передала Украине.

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