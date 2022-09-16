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СБУ разоблачила боевика "ДНР", пытавшегося вступить в полк "Азов"

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 14:38
СБУ разоблачила боевика "ДНР", пытавшегося вступить в полк "Азов" Фото: СБУ разоблачила боевика "ДНР", пытавшегося вступить в полк "Азов" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины разоблачила вражеского агента, пытавшегося вступить в полк "Азов". Преступник ранее воевал против наших военных на стороне "ДНР".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Служба безопасности предотвратила агентурное проникновение врага в Силы обороны Украины: в Киеве задержан российский агент, который пытался устроиться в боевое спецподразделение полка "Азов", - пишет пресс-служба.

Согласно данным следствия, задержанный оказался жителем Донецкой области, который в 2015 году присоединился к боевикам "ДНР". Там он вошел в состав так называемых "1-го и 2-го армейских корпусов". Также преступник проходил службу в отряде специального назначения "республиканская гвардия "ДНР".

Задержанный воевал на стороне "ДНР" до 2018 года, после этого оставил своих предводителей и переехал в Россию.

"Там он был завербован российскими спецслужбами для проведения разведывательно-взрывной деятельности", - добавляет СБУ.

После этого боевик "ДНР" был переброшен в Украину еще до начала полномасштабного вторжения России, однако СБУ вовремя разоблачила преступника на попытке прохождения отбора в "Азов".

Фото: СБУ разоблачила боевика "ДНР", пытавшегося вступить в полк "Азов" (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ через несколько дней после контрнаступления ВСУ обнаружила 16 коллаборантов на освобожденных территориях Харьковской области .

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Служба безопасности Украины ДНР Российская Федерация Азов
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