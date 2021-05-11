Погибшие и десятки раненых: Тель-Авив обстреляли из Сектора Газа (онлайн)

23:35. Одна из ракет, запущенных из Сектора Газа, попала в нефтепровод Эйлат-Ашкелон. В результате разрыва ракеты произошел пожар. Пожар видно из города Ашкелон, вблизи которого и произошел инцидент. На тушение пожара могут уйти несколько часов.

23:20. Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что в разработке израильских военных еще "очень много целей", которые можно поразить на территории Сектора Газа. Он добавил, что боевики "сильно пострадали" в результате израильского ответа и продолжат подвергаться ударам из-за их "безрассудное решение" ударить по Тель-Авиву и другим городам Израиля.

"Армия обороны Израиля обеспечивает безопасность всех, и израильтян, и арабов", - подчеркнул он.

23:15. В Армии обороны Израиля заявили, что за полдня израильские войска нанесли удары по более 500 объектам на территории Сектора Газа. По словам главы ЦАХАЛа Авива Кохави, в результате ударов погибли десятки боевиков.

"Мы полны решимости нанести серьезный удар по террористическим группам", - сказал он, добавив, что военные продолжат атаковать объекты ХАМАС.

23:10. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил ХАМАС и "Исламскому джихаду" ответом на сегодняшние ракетные обстрелы Тель-Авива и других центральных и южных городов страны. Нетаньяху подчеркнул, что боевикам придется "заплатить высокую цену" за сегодняшнюю атаку.

"Эта битва требует времени и терпения", - заявил израильский премьер.

22:50. После получасового затишья ХАМАС возобновил обстрелы городов на юге Израиля. Сигналы воздушной тревоги слышны в общинах Эшколь и Эйн Хашлоша. Информации о новых погибших или раненых пока нет.

"Железный купол" против более 130 ракет

Организация ХАМАС заявила, что по Тель-Авиву были выпущены более 130 ракет. Удар совершили в ответ на воздушную атаку израильской армии, в результате которой был уничтожен жилой дом.

Запущенные ракеты сразу начала перехватывать система "Железный купол". Израильская армия, а также очевидцы опубликовали в соцсетях видеоролики, на которых зафиксировано, как система ПВО борется с палестинскими ракетами.

Некоторые ракеты достигли цели, есть жертвы

Однако системе ПВО не удалось сбить все ракеты, запущенные из Сектора Газа, поэтому некоторые из них попали по Тель-Авиву и его пригороду. Так, в центре Тель-Авива ракета поразила пассажирский автобус, в результате чего четыре человека получили ранения, двое из них - серьезные.

К югу от Тель-Авива в результате ракетного обстрела погибла женщина. В результате попадания других ракет за пределами Тель-Авива пострадали еще по меньшей мере четыре человека. Под ракетный обстрел попали города Ришон ле-Цион, Рамат-Ган, Сдоте и Тайбе.

Аэропорт Бен-Гурион закрыт

Израильский аэропорт из-за ракетных обстрелов временно прекратил воздушное движение. Несколько ракет разорвались вблизи аэропорта. Самолеты, направлявшиеся в Тель-Авив, были перенаправлены на Кипр.

Фото: места, где сработали сирены воздушной тревоги (twitter.com/IDF)

23:44. В результате сегодняшнего ракетного обстрела Израиля в Эшкольском районе пострадал иностранец. Мужчина приехал сюда на работу.

23:49. Международный аэропорт имени Бен Гуриона близ Тель-Авива вечером 11 мая возобновил работу после паузы, вызванной ракетной атакой из Сектора Газа. В общей сложности, работа воздушной гавани была остановлена более чем на час.