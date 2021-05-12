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В ряде городов Израиля отменяют занятия в школах и движение поездов

Новина українською → Израиль, Среда 12 мая 2021 01:04
В ряде городов Израиля отменяют занятия в школах и движение поездов Фото: в центре Израиля отменяют занятия в школах (minagro.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

В ряде городов Израиля местные власти отменяют занятия в учебных учреждениях и движение железнодорожного транспорта. Это случилось после вечернего обстрела Тель-Авива.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Мэрии израильских городов Гуш-Дана и округа а-Шарон объявили о закрытии учебных заведений в связи с ракетными обстрелами, включая школы и детские сады для детей с особыми потребностями.

В частности, о том, что в среду, 12 мая, не будет учебы, объявили муниципалитеты Бат-Яма, Рамат-Гана, Гиватаима, Ришон ле-Циона, Холона, Рош а-Аина, Нес-Ционы, Гедеры, Петах-Тиквы.

Кроме того, Министерство просвещения объявило, что отменяет работу учебных заведений в 80-километровой зоне, то есть до Нетании на севере. В 40-километровой зоне от сектора Газы учебы не будет в связи с решением Управления тылом.

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") сообщила о временном прекращении движения поездов на участке между Лодом и станцией "Хагана" в Тель-Авиве.

НАпомним, международный аэропорт имени Бен Гуриона близ Тель-Авива вечером 11 мая возобновил работу после паузы, вызванной ракетной атакой из Сектора Газа. В общей сложности, работа воздушной гавани была остановлена более чем на час.

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