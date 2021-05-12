ВВС Израиля уничтожили в Газе руководителей военной разведки ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщает, что в результате удара по зданию в городе Газа были ликвидированы двое руководителей военной разведки ХАМАС . Авиаудары были нанесены в ответ на атаку боевиков в центральной части Израиля.

Согласно данным ЦАХАЛ, убиты глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС Хасан Кауги и его заместитель Уаиль Иса (родной брат главы контрразведки ХАМАС Маруана Исы).

Пресс-служба Армии обороны Израиля незадолго до того сообщала, что в ночь на 12 мая в районе Рамаль (северо-западная окраина города Газа) было атаковано высотное здание ХАМАС, в котором, помимо прочего, располагались штабы этой организации.

В этом здании находились штаб-квартира разведки ХАМАС, штаб-квартира по планированию действий на Западном берегу, информационный отдел.

מטוסי קרב של צה״ל תקפו לפני זמן קצר מבנה שבשימוש ארגון הטרור חמאס בשכונת רמאל בצפון רצועת עזה. במבנה נמצאים מטה המודיעין, מטה הגדה, מחלקת ההסברה וחטיבת עזה של ארגון החמאס. טרם התקיפה צה״ל הזהיר את האזרחים ששהו בבניין ונתן להם שהות מספקת להתפנות מהמבנה >>> pic.twitter.com/1fiGpXMnhu — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2021

"Перед атакой ЦАХАЛ предупредил мирных жителей, находившихся в здании, и дал им достаточно времени для эвакуации из здания", - сказано в официальном сообщении.