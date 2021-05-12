В результате беспорядков в Лоде больше десяти человек получили ранения
В результате беспорядков в Лоде более десятка человек получили ранения. Также известно, что два человека получили ранение тяжелой степени тяжести.
Об том сообщает Times of Israel.
В больнице Ассаф-Арофе сообщили изданию, что оказывают помощь 12 раненым, которые пострадали в результате столкновений в Лоде. В том числе двое человек получили сильные ранения - они находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие слегка ранены.
Одним из тяжело раненых оказался 56-летний мужчина. Он получил сильный удар камнем по голове., когда бунтовщики забросали его машину камнями.
Мэр Лода Яир Ревиво призвал правительство объявить в городе чрезвычайное положение. Это было сделано в ходе экстренного совещания, которое объявил и провел премьер-министр Израиля Биньямин Нетания.
Напомним, в городе Лоде в Израиле вспыхнули беспорядки. Там начались стычки между арабским и еврейским населением - горели автомобили, магазины и синагоги.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля созвал экстренное совещание из-за ситуации в Лоде. В городе объявили чрезвычайное положение.