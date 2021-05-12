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В результате беспорядков в Лоде больше десяти человек получили ранения

Новина українською → Израиль, Среда 12 мая 2021 02:39
В результате беспорядков в Лоде больше десяти человек получили ранения Фото: в результате беспорядков в Лоде больше десятка человек получили ранения (/twitter.com/StopAntisemites)
Автор: Наталья Скороход

В результате беспорядков в Лоде более десятка человек получили ранения. Также известно, что два человека получили ранение тяжелой степени тяжести.

Об том сообщает Times of Israel.

В больнице Ассаф-Арофе сообщили изданию, что оказывают помощь 12 раненым, которые пострадали в результате столкновений в Лоде. В том числе двое человек получили сильные ранения - они находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие слегка ранены.

Одним из тяжело раненых оказался 56-летний мужчина. Он получил сильный удар камнем по голове., когда бунтовщики забросали его машину камнями.

Мэр Лода Яир Ревиво призвал правительство объявить в городе чрезвычайное положение. Это было сделано в ходе экстренного совещания, которое объявил и провел премьер-министр Израиля Биньямин Нетания.

Напомним, в городе Лоде в Израиле вспыхнули беспорядки. Там начались стычки между арабским и еврейским населением - горели автомобили, магазины и синагоги.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля созвал экстренное совещание из-за ситуации в Лоде. В городе объявили чрезвычайное положение.

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