ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Армия обороны Израиля разрушила офисы ХАМАС

Новина українською → Израиль, Среда 12 мая 2021 05:16
Армия обороны Израиля разрушила офисы ХАМАС Фото: ВВС Израиля уничтожили офисы ХАМАС (riafan.ru)
Автор: Артур Родивилов

ЦАХАЛ сообщает, что в девятиэтажном здании, которое они разрушили в Газе, размещалось несколько офисов ХАМАС. Армия обороны нанесла несколько авиаударов.

Об этом сообщает Times of Israel.

Армия утверждает, что в офисах находились разведывательный центр ХАМАС, командование на Западном берегу и отдел пропаганды.

ЦАХАЛ предупредил жителей здания бежать за несколько часов до удара.

Также сообщалось, что ХАМАС выпустил 200 ракет из Сектора Газа.

Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели.

В результате обстрела Таль-Авива пострадали и погибли мирные жители.

Ранее сообщалось, что появилось видео обстрела Тель-Авива из Сектора Газа. Несколько ракет ударили по городу и пригородам.

Также сообщалось, что в результате обстрела пострадал иностранец. Мужчина приехал работать в Израиль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Израиль Палестина
NEWS
Погибшие и десятки раненых: Тель-Авив обстреляли из Сектора Газа (онлайн)
Погибшие и десятки раненых: Тель-Авив обстреляли из Сектора Газа (онлайн)
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом