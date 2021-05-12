Армия обороны Израиля разрушила офисы ХАМАС

ЦАХАЛ сообщает, что в девятиэтажном здании, которое они разрушили в Газе, размещалось несколько офисов ХАМАС. Армия обороны нанесла несколько авиаударов .

Об этом сообщает Times of Israel .

ЦАХАЛ предупредил жителей здания бежать за несколько часов до удара.

Армия утверждает, что в офисах находились разведывательный центр ХАМАС, командование на Западном берегу и отдел пропаганды.

Также сообщалось, что ХАМАС выпустил 200 ракет из Сектора Газа.

Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели.

В результате обстрела Таль-Авива пострадали и погибли мирные жители.

Ранее сообщалось, что появилось видео обстрела Тель-Авива из Сектора Газа. Несколько ракет ударили по городу и пригородам.

Также сообщалось, что в результате обстрела пострадал иностранец. Мужчина приехал работать в Израиль.