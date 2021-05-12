Нетаньяху направляется в разрушенный беспорядками город Лод
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху направляется в охваченный беспорядками Лод. В городе объявлено чрезвычайное положение.
Об этом сообщает Times of Israel.
Его визит происходит в момент, когда возобновились массовые беспорядки на фоне ракетных ударов из Сектора Газа.
Также сообщается, что спецназ израильской полиции прибывает в город после объявления чрезвычайного положения.
רשימת השריפות *המדווחות בלבד* בערים לוד ורמלה. התושבים היהודים נצורים בבתיהם, חלק קטן מהם פונה בעזרת משטרה. הם דורשים עזרה וזה קורע לב. אני מסתובב כעת בעיר ולא רואה שוטרים פרט לכאלה שנמצאים בנקודות המשטרה. זה בלתי נסבל. מנגד אני רואה עשרות פורעים שמבעירים נקודות בכביש pic.twitter.com/woBfmIuPjl— Bar Peleg (@bar_peleg) May 11, 2021
Правительство также направляет несколько батальонов пограничной полиции в еврейско-арабский город, который является ареной беспрецедентных столкновений, отмечает издание.
Напомним, в пригороде Тель-Авива горят три синагоги и многочисленные магазины, подожжены десятки автомобилей. Беспорядки усилились на фоне обстрела боевиками города.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание.