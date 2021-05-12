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Нетаньяху направляется в разрушенный беспорядками город Лод

Новина українською → Лод, Среда 12 мая 2021 02:46
Нетаньяху направляется в разрушенный беспорядками город Лод Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху направляется в охваченный беспорядками Лод. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Об этом сообщает Times of Israel.

Его визит происходит в момент, когда возобновились массовые беспорядки на фоне ракетных ударов из Сектора Газа.

Также сообщается, что спецназ израильской полиции прибывает в город после объявления чрезвычайного положения.

Правительство также направляет несколько батальонов пограничной полиции в еврейско-арабский город, который является ареной беспрецедентных столкновений, отмечает издание.

Напомним, в пригороде Тель-Авива горят три синагоги и многочисленные магазины, подожжены десятки автомобилей. Беспорядки усилились на фоне обстрела боевиками города.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание.

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