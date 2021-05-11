В результате обстрела в Эшкольском районе пострадал иностранец

В результате сегодняшнего ракетного обстрела Израиля в Эшкольском районе пострадал иностранец. Мужчина приехал сюда на работу.

Об этом сообщает Times of Israel .

По словам местных властей, в результате взрыва минометной мины, выпущенной из Сектора Газа, был ранен иностранный рабочий. Он получил ранение осколком средней степени тяжести в результате взрыва минометной мины.

По данным районного совета Эшколя, рабочий оказался гражданином Таиланда. Его доставили на лечение в медицинский центр Сорока в Беэр-Шеве.