В результате обстрела в Эшкольском районе пострадал иностранец
В результате сегодняшнего ракетного обстрела Израиля в Эшкольском районе пострадал иностранец. Мужчина приехал сюда на работу.
Об этом сообщает Times of Israel.
По словам местных властей, в результате взрыва минометной мины, выпущенной из Сектора Газа, был ранен иностранный рабочий. Он получил ранение осколком средней степени тяжести в результате взрыва минометной мины.
По данным районного совета Эшколя, рабочий оказался гражданином Таиланда. Его доставили на лечение в медицинский центр Сорока в Беэр-Шеве.
"В свете инцидента инструкции по технике безопасности были предоставлены на тайском языке всем фермерам, нанимающим иностранных рабочих", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате обстрела Тель-Авива погибли люди, десятки человек получили ранение.
Ранее сообщалось, что Тель-Авив обстреляли из Сектора Газа. ХАМАС возобновил обстрелы городов на юге Израиля после небольшого затишья.
Также сообщалось, что ХАМАС пригрозил нанести ракетный удар по Тель-Авиву. Израильских военных обвинили в гибели мирных жителей, среди которых есть и дети.