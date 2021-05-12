Горят синагоги, магазины, автомобили: в пригороде Тель-Авива усилились беспорядки
В пригороде Тель-Авива горят три синагоги и многочисленные магазины, подожжены десятки автомобилей. Беспорядки усилились на фоне обстрела боевиками города.
Об этом сообщает Times of Israel.
Полиция вывозит напуганных еврейских жителей из домов в Лоде.
Некоторые жители избегают использования общественных укрытий во время ракетных сирен, опасаясь нападения мафии.
בושה של ממשלה!— יוסי אליטוב Yossi Elituv (@yoelituv) May 11, 2021
פורעים ערבים מעלים באש את העיר לוד ועדיין לא הכניסו כוחות צבא לתוככי העיר. אין מילים לתבוסתנות ולחולשת המנהיגים. pic.twitter.com/7pnpbZAaFy
Также сообщается, что неизвестные бросают камни в машины арабских и еврейских жителей.
Мэр Лода в экстренном обращении заявил, что контроль над городом потерян и потребовал от премьер-министра Нетаньяху объявить чрезвычайное положение и ввести войска.
Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели.
После обстрела стало известно о погибших и пострадавших. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ракетный обстрел. Он заявил, что ХАМАС "заплатит высокую цену" за удары по Израилю.