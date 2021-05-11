"Страж стен". Израиль проводит спецоперацию из-за эскалации в Секторе Газа: что известно

В воскресенье, 10 мая, между Палестиной и Израилем обострилась ситуация. С того времени ХАМАС из Сектора Газа выпустил по Израилю более 200 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".

Что предшествовало обострению

Эскалация ситуации произошла в День Иерусалима, 10 мая. В этот день в 1967 году восточная часть города в ходе Шестидневной войны перешла под контроль Израилю.

Накануне за неделю до празднования в квартале Шейх Джарах на Храмовой горе вспыхнули столкновения между евреями и арабами. Поводом для конфликта стало решение суда о выселении восьми арабских семей из их домов. При этом ХАМАС выступил с заявлением, что не будет "сложа руки наблюдать за страданием палестинцев в Шейх Джарахе".

В итоге с конца прошлой недели на юге Израиля начали усиливаться обстрелы из Сектора Газа. На фоне этого израильская армия усилила военное присутствие в Самарии и Иудее, на границе с Сектором Газы. Также командование ЦАХАЛа (армия Израиля) также приняло решение перекрыть движение по трассам в зоне вдоль границы с Газой.

Вечером 10 мая ХАМАС поставил ультиматум Израилю - израильская полиция и военные должны покинуть территорию района Шейх Джарах и Храмовой горы.

При этом столкновения на Храмовой горе усилились. В результате пострадали почти 200 человек.

Начало обстрелов 10 мая

С 18:00 до 21:00 из Сектора Газа в сторону Израиля было запущено более 80 ракет. При этом обстрелам подверглись Иерусалим, Бейт-Шемеш, Ашкелон, Сдерот, а также другие населенные пункты округа Лахиш и около границы с Сектором Газа.

В течение вечера 10 мая в сторону Израиля из Газы было выпущено не менее 150 ракет.

В связи с обострением ситуации ЦАХАЛ опубликовал инструкции для жителей приграничных районов (Отеф Аза), округа Лахиш, Западного Негева, и юга округа а-Шфела, которые подверглись обстрелам. Так, на свежем воздухе разрешено собираться не более 10 человек, в помещении - до 50. Работать могут лишь те предприятия и учреждения, где есть бомбоубежища. Занятия в учебных заведениях, детских кружках и спортивных секциях отменены.

Начало операции "Страж стен"

Вечером 10 мая премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС пересек "красную линию" своими обстрелами. По его словам, Израиль не потерпит атак на своих граждан и "ответит с великой силой".

В итоге ЦАХАЛ объявил о начале проведения операции "Страж стен", которая направлена против террористической группы ХАМАС в Секторе Газа.

В ответ на обстрелы из Сектора Газа Израиль нанес удары по объектам ХАМАСа. По информации Армии Израиля, в результате ударов было убито 15 террористов и поражено 130 объектов ХАМАС и Исламского джихада в Газе, в том числе:

2 террористических туннеля;

Военный разведывательный пункт ХАМАС;

Объекты по производству и хранению оружия.

Рекордное число обстрелов из Газа

Предыдущая масштабная антитеррористическая операция в против ХАМАСа Израиль проводил летом 2014 года. После этого ситуация немного стабилизировалась. До 2018 года из Сектора Газа было выпущено менее 80 ракет, при этом в Израиле никто в результате обстрелов не пострадал.

В 2018 и 2019 годах обстрелы участились - 941 и около 1300 выпущенных ракет за год. За тот период семь человек погибли, еще более 130 были ранены. Но в 2020 обстрелы вновь ослабли - лишь 168 выпущенных ракет за год, в результате которых семь человек пострадали.

С начала мая 2021 года по Израилю уже было выпущено более 200 ракет. Десятки из них были сбиты системой ПВО "Железный купол". Не менее семи человек получили ранения.

ПЕРЕХВАТ:

Террористы недавно выпустили очередной залп ракет из Газы по израильскому городу Ашкелон.



Мы перехватили ракеты с помощью системы противовоздушной обороны «Железный купол» и теперь поражаем террористические цели ХАМАС. pic.twitter.com/mF1cecRxKT — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 10, 2021

Пострадавшие мирные жители

Армия Израиля заявила, что несколько ракет попали в жилой дом в Ашкелоне. По информации местных СМИ, ракеты попали в два дома. В результате обстрела пострадали шесть мирных жителей.