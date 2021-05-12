Нетаниягу созвал экстренное совещание из-за ситуации в Лоде: объявлено чрезвычайное положение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание из-за беспорядков в Лоде . В результате в городе объявили чрезвычайное положение.

Об этом сообщает Times of Israel .

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в арабско-еврейском городе Лоде. Как известно, в городе начались беспорядки между арабским и еврейским населением.

Решение о чрезвычайном положении было принято в результате экстренного совещания высших должностных лиц службы безопасности и юстиции.

Министр полиции Амир Охана при этом отметил, что будет использовать свои полномочия для выполнения приказов.

"Это первое применение чрезвычайных полномочий над арабской общиной в Израиле с момента прекращения военной администрации над арабами Израиля в 1966 году", - говорится в сообщении.