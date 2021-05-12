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Нетаниягу созвал экстренное совещание из-за ситуации в Лоде: объявлено чрезвычайное положение

Новина українською → Израиль, Среда 12 мая 2021 01:14
Нетаниягу созвал экстренное совещание из-за ситуации в Лоде: объявлено чрезвычайное положение Фото: Биньямин Нетаниягу, премьер-министр Израиля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание из-за беспорядков в Лоде. В результате в городе объявили чрезвычайное положение.

Об этом сообщает Times of Israel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в арабско-еврейском городе Лоде. Как известно, в городе начались беспорядки между арабским и еврейским населением.

Решение о чрезвычайном положении было принято в результате экстренного совещания высших должностных лиц службы безопасности и юстиции.

Министр полиции Амир Охана при этом отметил, что будет использовать свои полномочия для выполнения приказов.

"Это первое применение чрезвычайных полномочий над арабской общиной в Израиле с момента прекращения военной администрации над арабами Израиля в 1966 году", - говорится в сообщении.

Напомним, в городе Лоде усилились беспорядки между арабским и еврейским населением. Там горели магазины, автомобили и синагоги.

Ранее сообщалось, что в Израиле перестанут работать школы и ездить поезда. Об этом объявили мэры многих городов.

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