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Центр Израиля вновь обстреляли ракетами из Сектора Газы

Новина українською → Израиль, Среда 12 мая 2021 03:45
Центр Израиля вновь обстреляли ракетами из Сектора Газы Фото: боевики ХАМАС обстреляли центр Израиля (twitter.com/StopAntisemites)
Автор: Артур Родивилов

Примерно в 2:50 (по киевскому времени) сирены "Цева адом" вновь были слышны в городах центра Израиля. Вскоре после этого прогремели взрывы.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Судя по звукам, ракеты, выпущенные из Газы, были сбиты системой ПРО "Железный купол".

Ранее сообщалось, что израильские ВВС возобновили нанесение ударов по целям в западных районах города Газа. Это случилось после обстрела города Ашкелон и приграничных населенных пунктов.

Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели.

В результате обстрела Таль-Авива пострадали и погибли мирные жители.

Ранее сообщалось, что появилось видео обстрела Тель-Авива из Сектора Газа. Несколько ракет ударили по городу и пригородам.

Также сообщалось, что в результате обстрела пострадал иностранец. Мужчина приехал работать в Израиль.

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