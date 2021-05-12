Жертв и пострадавших в результате обстрела Израиля стало больше
В результате ракетного обстрела Израиля жертв и погибших стало больше. Сейчас известно, что в Ашкелоне погибло две женщины, более 90 человек получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает Times of Israel.
Две женщины были убиты и десятки человек ранены в результате обстрела Израиля ракетами из Сектора Газа.
Об одной из погибших известно, что это сиделка из Индии. Женщине было всего 32 года. Вторая жертва пока не установлена.
Известно, что ракета попала прямо в дом, где жила пожилая женщина и ее 32-летняя сиделка. Сиделка была убита сразу, а 80-летняя пожилая женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу.
СМИ сообщают, что убежище находилось как минимум в минуте ходьбы от дома, где погибла женщина. Обе женщины не успели добраться до него вовремя. У сиделки остались муж и девятилетняя дочь.
Медицинский центр Барзилай в Ашкелоне сообщает, что оказал помощь 95 пострадавшим в результате обстрела. При этом двое пострадавших получили тяжелые ранения.
Также сообщается, что в городе в течение дня сильно пострадали здания. Жителей призывают спускаться в укрытия. Укрытия есть не во всех зданиях.
Напомним, что в результате обстрела Израиля пострадали и погибли люди.
Ранее сообщалось, что появилось видео обстрела Тель-Авива из Сектора Газа. Несколько ракет ударили по городу и пригородам.
Также сообщалось, что в результате обстрела пострадал иностранец. Мужчина приехал работать в Израиль.