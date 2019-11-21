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Гаагский трибунал сегодня проведет первые слушания по делу Украины против России

Новости » Политика     21.11.2019 - 09:57
Гаагский трибунал сегодня проведет первые слушания по делу Украины против России
Иллюстративное фото (twitter.com dw.com)

Речь идет о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей

Сегодня, 21 ноября, в Гааге состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу Украины против России. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Речь идет о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей Конвенции ООН по морскому праву.

Напомним, вчера вечером в Украину вернулись захваченные Россией корабли. Они прибыли в плохом состоянии.

Отметим, командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявлял, что возвращены Россией корабли "россияне угробили".

Ранее заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что рассмотрение дела "Украина против Российской Федерации" в Международном суде ООН может повлиять на вопрос о создании трибунала в рамках Совета безопасности ООН.

Напомним, в пятницу, 8 ноября, Международный суд ООН отклонил возражения России относительно юрисдикции в деле о терроризме. Также суд признал свою юрисдикцию по делу о расовой дискриминации в Крыму.

Отметим, Украина обвиняет Российскую Федерацию также в поставках оружия на оккупированный Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, а также дискриминации украинской и крымскотатарской общин в оккупированном Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.

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