КСУ признал неконституционным закон Зеленского об уполномоченных Рады

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Законопроект Зеленского не отвечает требованиям Конституции

Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского об уполномоченных Верховной рады. Об этом говорится в сообщении КСУ.

КСУ пришел к выводу, что предложенные законопроектом изменения предусматривают введение нового вида парламентского контроля, который может выйти за пределы контроля за соблюдением конституционных прав и свобод. Кроме того, изменения содержат риски чрезмерного вмешательства парламента посредством уполномоченных за соблюдением Конституции и законов в различных сферах без соблюдения баланса частных и публичных интересов.

КСУ отмечает, что введение такого контроля за соблюдением Конституции противоречит самой Конституции, а также может послужить причиной юридической неопределенности.

"Для человека и гражданина такая неопределенность является угрозой произвола со стороны органов публичной власти и их должностных лиц", - говорится в заключении суда.

Также в заключении говорится, что внесение предложенных изменений в Конституции приведет к размытию границ полномочий Верховной рады и к нарушению системы сдержек и противовесов между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. Таким образом, КСУ отмечает, что законопроект Зеленского не согласуется с принципами верховенства права и разделения государственной власти.

"Учитывая приведенное Конституционный суд Украины считает, что законопроект не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины и соответствует требованиям части второй статьи 157, статьи 158 Конституции Украины. Заключение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано", - добавили в суде.

Напомним, Рада направила в КСУ закон о расширении парламентского контроля в сентябре.

По мнению Зеленского, такие изменения могли бы обеспечить более эффективный механизм парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека, так как один человек, на которого сегодня возложены эти обязанности, не может эффективно их выполнять.

Отметим, до этого КСУ признал конституционным законопроект о законодательной инициативе народа.