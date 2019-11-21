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В российском правительстве уточнили сроки запуска "Северного потока-2"

Новости » Экономика     21.11.2019 - 12:49
В российском правительстве уточнили сроки запуска "Северного потока-2"
Фото: Дмитрий Козак (government.ru)

Поставки газа не смогут начаться в начале года

Российский газопровод "Северный поток - 2" сможет начать работать в середине 2020 года. Об этом сказал журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, сообщают российские СМИ.

При этом Козак не уточнил, в каком месяце это может произойти. Отвечая на вопрос, когда заработает газопровод "Северный поток-2", он сказал: "В середине следующего года".

Напомним, 20 ноября министр энергетики Российской Федерации Александр Новак допустил начало поставок газа по трубопроводу "Северный поток - 2" до конца 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, в 30 октября 2019 года правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе. Дания предоставила компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода на континентальном шельфе к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

После этого в "Газпроме" заявили о том, что укладку труб планируется закончить до конца 2019 года, как и было запланировано ранее.

Напомним, с 1 января 2020 заканчивается срок транзитного газового контракта между Украиной и Россией.

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