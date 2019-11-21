В САП сообщили подробности подозрения Садовому

Фото: Андрей Садовый (РБК-Украина)

Садовый и другие чиновники подозреваются в махинациях с землей на сумму свыше 90 млн гривен

В четверг, 21 ноября, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении чиновникам Львовского городского совета за земельные схемы, в числе которых мэр Андрей Садовый. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Сообщается, что злоупотребления чиновников во время операций с землей на территории Рясне-Русской Львовской области, нанесли ущерб гражданам и государству на сумму в 93,5 млн гривен.

Как сообщается, в 2015 году к силовикам обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении их земли.

"В ходе расследования этих фактов было установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, действительно более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского городского совета в нарушение требований действующего законодательства без проведения аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что этот участок вообще не принадлежал Львовской территориальной общине, а фактически использовался в качестве огородов и находился в собственности сельского совета Рясне-Русской.

Чиновники подозреваются в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть организация злоупотребления и злоупотребления властью или служебным положением.

"Сразу после вручения подозрений, прокурорами САП вручено ходатайство об избрании указанным лицам меры пресечения", - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее городской глава Львова Андрей Садовый сообщил, что прокуроры САП вручили ему подозрение за злоупотребление властью в земельных вопросах. Он заявил, что власти города привлекли инвесторов, которые заплатили 54 млн гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что антикоррупционные органы объявили подозрение бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак.