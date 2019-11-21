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Арахамия: решение об исключении Иванисова принято

Новости » Политика     21.11.2019 - 19:15
Арахамия: решение об исключении Иванисова принято
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

По словам Арахамия, можно считать, что Иванисов уже вышел из фракции

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что решение об исключении народного депутата Романа Иванисова из фракции уже принято. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, можно считать, что Иванисов уже вышел из фракции.

"Принципиальное решение об исключении из фракции Иванисов уже является принятым. Только надо оформить. Ведь для того, чтобы его оформить нужно собрать депутатов, а они сейчас в округах. То есть его можно считать принято решение, что он вышел из фракции", - сообщил Арахамия.

Напомним, ранее Давид Арахамия заявил, что Иванисов после публикации приговора и указа о помиловании за изнасилование должен добровольно сложить мандат. По его словам, обнародованные юристом Андреем Портновым документы выглядят настоящими.

Ранее на фоне скандала Иванисов сам вышел из "Слуги народа" после обвинений в судимости. По его словам, он пошел на такой шаг, чтобы не ставить под удар репутацию всей фракции. По официальным данным, в 1990-х он был осужден за изнасилование.

20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что судимость Иванисова по обвинению в изнасиловании погашена. Однако Иванисов действительно отбывал срок за изнасилование несовершеннолетней.

Арахамия: Иванисов должен сложить депутатский мандат Обнародованы приговор и указ о помиловании Иванисова
Новости Украины нардепСлуга народаДавид Арахамия
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